ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور في الجيم.. احتفال بنزيما.. مرموش وجوندوجان

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمود تريزيجيه، صورة له وهو يحتفل باستقبال مولودته الثانية.

وشارك النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متابعيه صورة له رفقة زميله بالفريق جوندوجان.

كما نشر إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده داخل صالة الجيم.

وقام حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري، بنشر صورة له رفقة أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري.

وحرص كريم بنزيما على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام" صورة له خلال احتفاله بأحد الأهداف مع فريقه اتحاد جدة.

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