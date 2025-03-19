كتب - يوسف محمد:

حرص محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بعد تصريحات باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق تجاه المدير الفني.

ونشر أفشة صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رفقة بسيوني، ووضع رمز تعبيري قلب.

وكان مهاجم الزمالك، قال في بودكاست "جول كاست"، الذي يقدمه عبد الرحمن مجدي: "اللاعبون كانوا يسخرون من عبد الحميد بسيوني، بسبب محاضراته، فهو مدرب لا يجيد التدريب ولا يمتلك أي فكر تدريبي".

وأضاف: "اللاعبون كانوا يتجاهلون ما يقوله، ويشرحون الخطة بأنفسهم لأنهم يرون أن محاضراته الفنية وحديثه، ليس له فائدة".

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