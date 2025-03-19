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"بعد تصريحات باسم مرسي".. محمد مجدى أفشة يدعم عبد الحميد بسيوني

06:04 م الأربعاء 19 مارس 2025
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    محمد مجدي أفشة 1
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    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (5)
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    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (6)
  • عرض 14 صورة
    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (4)
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    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (3)
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    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (1)
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    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (9)
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    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (11)
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    عبد الحميد بسيوني
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    عبد الحميد بسيوني
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    عبد الحميد بسيوني
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    عبد الحميد بسيوني
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    عبد الحميد بسيوني بألوان #الإسماعيلى يمر من شادي محمد مدافع #الأهلى في نهائي كأس مصر 2003
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كتب - يوسف محمد:

حرص محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بعد تصريحات باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق تجاه المدير الفني.

ونشر أفشة صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رفقة بسيوني، ووضع رمز تعبيري قلب.

وكان مهاجم الزمالك، قال في بودكاست "جول كاست"، الذي يقدمه عبد الرحمن مجدي: "اللاعبون كانوا يسخرون من عبد الحميد بسيوني، بسبب محاضراته، فهو مدرب لا يجيد التدريب ولا يمتلك أي فكر تدريبي".

وأضاف: "اللاعبون كانوا يتجاهلون ما يقوله، ويشرحون الخطة بأنفسهم لأنهم يرون أن محاضراته الفنية وحديثه، ليس له فائدة".

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النادي الأهلي محمد مجدي أفشة تصريحات باسم مرسي ضد عبد الحميد بسيوني باسم مرسي عبد الحميد بسيوني
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