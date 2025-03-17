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“ستظل الأفضل".. رسالة دعم من تريزيجيه لمحمد صلاح بعد خسارة كأس كاراباو

10:55 ص الإثنين 17 مارس 2025
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    صلاح وتريزيجيه
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    محمد صلاح وتريزيجية
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    صلاح وتريزيجيه
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    تريزيجيه وصلاح
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    محمد صلاح ومحمود تريزيجيه
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    محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه
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    تريزيجيه ومحمد صلاح
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    محمد صلاح ومحود حسن تريزيجية
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كتب - محمد القرش:

خسر لاعب ليفربول، محمد صلاح، لقب كأس كاراباو بعد السقوط أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي.

وحرص لاعب الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، على دعم صديقه وزميله في منتخب مصر محمد صلاح.

ونشر تريزيجيه عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام، صورة ظهر صلاح حزينا بعد المباراة، وكتب: "ستظل الأفضل في العالم يا فخرنا"، ووضع رموز تعبيرية "علم مصر وقلب أحمر".

يُذكر أن محمد صلاح لا ينافس مع ليفربول سوى على لقب الدوري الإنجليزي الآن، حيث ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي على يد باريس سان جيرمان.

تريزيجيه يدعم محمد صلاح

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