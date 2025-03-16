ستوري نجوم كرة القدم.. جائزة جديدة لصلاح.. احتفال مرموش.. زيزو في الجيم

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تسلمه جائزة أفضل هدف في الشهر مع ليفربول.

وشارك نجم المنتخب الوطني ونادي مانشستر سيتي عمر مرموش، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بهدفه في برايتون أمس.

كما قام نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه داخل الجيم.

وقام نجم النادي الأهلي إمام عاشور بنشر صورة له، عبر "إنستجرام" صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه، داخل أحد الملاعب.

وحرص النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بأحد الأهداف مع الفريق.

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