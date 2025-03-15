ستوري نجوم كرة القدم.. جائزة جديدة لصلاح.. احتفال كريستيانو رونالدو.. إمام عاشور وزوجته

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تسلمه جائزة لاعب الشهر في البريميرليج.

وقام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زوجته.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بهدفه مع النصر أمام الخلود أمس بالدوري السعودي.

كما شارك محمود كهربا لاعب فريق الاتحاد الليبي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال الاحتفال بهدف له مع فريقه.

وحرص جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.