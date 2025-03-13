قصة حب في فيلم وثائقي عن منتخب إنجلترا.. ما هى؟

كتب - نهى خورشيد:

تحدثت كوني جريس، صديقة نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي كول بالمر، للمرة الأولى عن علاقتهما في الفيلم الوثائقي الجديد عن "أسود إنجلترا.. جيل جديد"، الذي سيُعرض على أمازون برايم في 15 مارس.

كان الثنائي قد أعلنا عن علاقتهما رسميًا في نوفمبر الماضي خلال ظهورهما معاًَ لأول مرة في حفل GQ Men of the Year Awards.

وأشارت جريس، إلى أن علاقتهما بدأت عندما كانا في السابعة عشرة من عمرهما، قائلة: "تعرفنا من خلال أصدقاء مشتركين، وأعتقد أنه كان يراقبني منذ ذلك الحين".

وأوضحت أن بالمر، رغم انتقاله من مانشستر إلى لندن وحياة النجومية، لا تزال بنفس شخصيته المتواضعة، إذ قالت:"كل ما يهمه هو تسجيل الأهداف والنجاح مع فريقه ومنتخب بلاده، وهذا ما يجعلني أحبه".

ويظهر الثنائي في مشاهد رومانسية داخل مطعم فاخر بلندن، حيث يكشف الفيلم الوثائقي الخاص بالمنتخب عن الجانب العفوي والمرح لبالمر، الذي يحاول التأقلم مع حياته الجديدة في العاصمة.

وتعمل جريس في صالون تجميل ببلدة ستوكبورت، ويتابعها أكثر من 34 ألف شخص عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وفي سياق متصل، برز بالمر لأول مرة مع مانشستر سيتي في سبتمبر 2020، قبل أن يتخذ قرارًا في عام 2023 بالانتقال إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 42.5 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لسبع سنوات.