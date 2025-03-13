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ستوري نجوم كرة القدم.. دونجا مع رامز.. مرموش في المران.. وتهنئة الحضري

01:13 ص الخميس 13 مارس 2025
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    ستوري مرموش
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    ستوري عصام الحضري
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    ستوري شيكابالا
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له خلال تدريبات مانشستر سيتي.

كما هنأ عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، المهندش هاني أبو ريده بعد نجاحه في انتخابات الكاف كرئيسًا لشمال أفريقيا، وعلق: "ألف مبروك يا كابتن وربنا يكرمك كمان وكمان".

وشارك نبيل عماد دونجا متابعيه عبر حسابه على انستجرام، صورة له خلال ظهوره مع رامز جلال في برنامج "رامز إيلون مصر".

وحرص لاعب الزمالك،أحمد حمدي، على مشاركة متابعيه على منصة "إنستجرام" صورة له من التدريبات الجماعية، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

واستعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة من تدريبات نادي اتحاد جدة استعدادا لمواجهة فريق الرياض اليوم الخميس

كما نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، صورة، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لفريق الزمالك من مباراة القمة الـ130 التي لم يحضر فيها الأهلي.

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انستجرام نجوم كرة القدم ستوري نجوم كرة القدم دونجا مع رامز مرموش في المران تهنئة الحضري أحمد حمدي لاعب الزمالك كريم بنزيما محمود عبدالرازق شيكابالا
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