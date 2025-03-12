مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

4 2
21:30

سموحة

كأس مصر

بيراميدز

2 1
21:30

إنبي

الدوري الإسباني

فياريال

1 2
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

فالنسيا

الدوري الألماني

يونيون برلين

1 1
16:30

بايرن ميونيخ

الدوري الألماني

لايبزيج

2 0
19:30

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

أول منشور لـ بن شرقي بعد انسحاب الأهلي من القمة

10:50 م الأربعاء 12 مارس 2025

أشرف بن شرقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

علق النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انسحاب الأحمر من موقعة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ونشر بن شرقي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر مصمم للجماهير الحاضرة في مباراة أمس ظهر وسند للأهلى.. أيد واحدة مع تعليق:"قلوب".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض خوض مباراة القمة، إلا في حالة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

وفي سياق متصل، منح محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء لاعبي الأحمر راحة 8 أيام، وذلك عقب انتهاء معسكر القمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

IMG_0604

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بن شرقي الدوري المصري الأهلي محمود الخطيب انسحاب الأهلي من القمة أزمة مباراة القمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية