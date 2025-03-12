أول منشور لـ بن شرقي بعد انسحاب الأهلي من القمة

كتب - نهى خورشيد:

علق النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انسحاب الأحمر من موقعة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ونشر بن شرقي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر مصمم للجماهير الحاضرة في مباراة أمس ظهر وسند للأهلى.. أيد واحدة مع تعليق:"قلوب".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض خوض مباراة القمة، إلا في حالة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

وفي سياق متصل، منح محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء لاعبي الأحمر راحة 8 أيام، وذلك عقب انتهاء معسكر القمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.