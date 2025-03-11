ستوري نجوم كرة القدم.. اعتذار شلبي.. احتفال وردة.. وعودة لاعب الزمالك

كتب ـ محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عددًا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر أحمد حمدي، نجم فريق الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة لعودته للتدريبات مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وحرص عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، على نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، لتيشرت يحمل اسمه وآخر اسم أحمد حسن زميله السابق في المنتخب.

ومن جانبه نشر أحمد حسن كوكا لاعب فريق لوهافر الفرنسي، صورة عبر حسابه الشخصي، من مباراة فريقه الماضية في الدوري الفرنسي.

وشارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يحتفل ويهنئ فريقه النصر بتحقيق انتصار جديد.

كما نشر عمرو وردة نجم المنتخب الوطني السابق، على نشر صورة، عبر حسابه الشخصي، وهو يحتفل بأحد أهدافه مع فريقه في الدوري القبرصي.

ونشر مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، اعتذار للجماهير البيضاء، على ما بدر منه في المباراة الماضية، وترتب عليه استبعاده من الجهاز الفني للمباراة المقبلة أمام الأهلي .