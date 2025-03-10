ستوري نجوم كرة القدم.. صورة طريفة لصلاح.. وطارق حامد يحضر مباراة ريال مدريد

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة طريفة له بإحدى مباريات ليفربول، فيما شارك المحترف المصري بصفوف ضمك طارق حامد مقطع فيديو له من حضوره مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني.

وشارك كذلك محمود عبدالمنعم "كهربا" المحترف بصفوف الاتحاد الليبي متابعيه صورة له التقطها بجوار أسد، فيما أعاد إمام عاشور نشر صورة له من تواجده مع أصدقائه بشارع المعز، بينما أعاد أحمد حسن "كوكا" المحترف المصري بصفوف لوهافر الفرنسي مقطع فيديو له احتفالاً بمئوية نادي أولمبياكوس.

ونشر حازم إمام قائد الزمالك الأسبق صورة له من جلسة تصوير، بينما نشر عواد صورًا من تحضيراته لمواجهة الأهلي مع ناديه الزمالك، فيما نشر لاعب الزمالك السابق إبراهيم صلاح الملصق الدعائي لمشاركته بدورة رمضانية لكرة القدم.