لاعب الزمالك يهنئ أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده (صورة)

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025، عيد ميلاد الفنان المصري أحمد السقا الـ 52.

وحرص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، على تهنئة الفنان المصري أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الظهير الأيسر لنادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على خاصية "ستوري" بمنصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع السقا، وكتب: "كل سنه وأنت طيب يا عالمي" مع رمز تعبيري "قلب أبيض".

ومن جانبه، لعب فتوح 18 مباراة "1.359 دقيقة" مع الزمالك بجميع المسابقات لموسم 2024/25، لم يسجل خلالهم أي هدف أو تمريرة حاسمة.

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