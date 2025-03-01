نجم منتخب مصر يرزق بمولودة ويطلق عليها تولين

كتب - يوسف محمد:

رزق محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري، بمولودة تدعى تولين.

ونشر تريزيجيه، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة ابنته، وكتب عليها: "الحمدلله الذي رزقني روحاً من روحي و نبضاً ثاني لقلبي و اكرمني و رزقني بأجمل العطايا مولودتي تولين".

وأضاف: "اللهم انبتها نباتاً حسناً و بارك لنا فيها واجعلها من عبادك الصالحين".

ويذكر أن النجم المصري تريزيجيه، سينضم إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، قادما من فريق طرابزون سبور التركي.

ويقضي النجم المصري الموسم الحالي، معارا إلى فريق الريان القطري قادما من طرابزون سبور التركي.

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