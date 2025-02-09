كتب - يوسف محمد:

فقدت الرياضة المصرية مع بداية عام 2025، وبشكل خاص خلال شهر يناير الماضي، اثنين من أعضاء المنظومة الرياضية في مصر، سواء في كرة القدم الذي فقدت، أحد أهم رموزها وهو ميمي الشربيني نجم الأهلي السابق، بجانب لعبة الاسكواش التي فقدت أحد اللاعبين الواعدين وهو محمد يحيى سباعي لاعب نادي الشمس.

وفاة ميمي الشربيني نجم الأهلي

وفي يوم الإثنين الموافق 20 يناير الماضي، فقدت الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بصفة خاصة، هو المعلق الرياضي الكبير ونجم النادي الأهلي السابق ميمي الشربيني، الذي رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان الشربيني ابتعد عن الأضواء بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، بعدما اشتد المرض عليه بشكل كبير، مما جعله يدخل أحد المستشفيات بمحافظة الدقهلية مسقط رأسه قبل وفاته، خاصة في ظل معاناته من مرض ألزهايمر.

وتقديرًا لمشوار الراحل مع النادي الأهلي وتاريخه الكبير في القلعة الحمراء، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على إقامة عزاء للشربيني داخل مقر النادي الأهلي، حضره العديد من الشخصيات الهامة، على رأسهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس الأهلي السابق حسن حمدي، بخلاف العزاء الذي أقيم في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، من قبل أسرته.

محمد يحيى سباعي لاعب الشمس

ولم تقف الألم والصدمات في الرياضة المصرية خلال شهر يناير الماضي، عند ملاعب كرة القدم فقط، بل أن الأمر تواصل إلى ملاعب الاسكواش فقط، التي شهدت واقعة مفجعة بوفاة أحد اللاعبين الشباب الواعدين، عقب خوضه أحد المباريات.

وكانت الرياضة المصرية يوم 17 يناير الماضي، على موعد مع أولى الصدمات القوية، خلال العام الحالي، حينما تم الإعلان عن لاعب الاسكواش الشاب بنادي الشمس محمد يحيى سباعي، خلال مشاركته في إحدى البطولات الخاصة بالاسكواش التي يتم تنظيمها في مصر.

وكان اللاعب الشاب، تعرض لأزمة صحية عقب خوضه مباراة في بطولة بلاك بول للاسكواش، شعر بحالة من التعب ليتم نقله على أحد المستشفى القريبة من الملعب المقام عليه البطولة، قبل أن يتوفى بعد ساعات قليلة من نقله إلى المستشفى.

والأزمة التي تعرض لها سباعي، التي توفي على إثرها، لم تكن الأزمة الصحية الأولى التي يتعرض لها اللاعب، حيث سبق وتعرض لهذه الأزمة من قبل أكثر من مرة، التي اقتربت من 4 مرات من قبل، ولكنه كان يتلقى العلاج في المستشفى ويخرج بعد ذلك بشكل طبيعي.

واتخذ الاتحاد المصري للاسكواش، عقب وفاة اللاعب قرارًا بتعليق النشاط، لمدة ثلاثة أيام، دادًا على وفاة اللاعب الشاب.

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