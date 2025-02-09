ستوري نجوم كرة القدم.. إحياء ذكرى شهداء الزمالك.. شيكابالا يهنئ ناصر ماهر.. احتفال صلاح

"أكبر سنًا وتعمل عارضة أزياء".. من هى آشلين كاسترو صديقة جود بيلينجهام؟

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بأحد أهدافه مع فريق ليفربول.

وشارك عمر مرموش نجم مان سيتي ومنتخب مصر، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مباراة الفريق أمس.

وأحيا محمد عبد المنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي، ذكرى شهداء نادي الزمالك، من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تحمل رقم 20.

كما نشر النجم الفرنسي كليان مبابي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الاحتفال بهدفه في أتليتكو مدريد.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد الليبي، على مشاركة متابعيه صورة له بقميص المارد الأحمر.

وقام عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بإحياء ذكرى شهداء الدفاع الجوي، من خلال نشر صورة تحمل العدد 20، هو عدد شهداء نادي الزمالك.

وهنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، زميله بالفريق ناصر ماهر بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معًا على "إنستجرام".

ومن جانبه أحيا إمام عاشور نجم النادي الأهلي، ذكرى شهداء نادي الزمالك، من خلال نشر صورة على "إنستجرام"، تحمل الرقم 20 وهو عدد شهداء نادي الزمالك.

ونشر جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام أتليتكو مدريد أمس.

وفي المقابل أحيا محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي هو الآخر، ذكرى شهداء نادي الزمالك من خلال نشر صورة تحمل عدد الشهداء وأسمائهم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".