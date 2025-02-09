"أكبر سنًا وتعمل عارضة أزياء".. من هى آشلين كاسترو صديقة جود بيلينجهام؟

ارتبط اسم النجم الإنجليزي ولاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام، بالدخول في علاقة عاطفية جديدة، مع عارضة الأزياء الأمريكية آشلين كاسترو.

وكان نجم ريال مدريد ظهر رفقة كاسترو، خلال الفترة الماضية في العاصمة الإسبانية، مما يؤكد الأخبار المتداولة بوجود علاقة عاطفية بين الثنائي.

وما أكد العلاقة بين الثنائي بشكل الكبير، هو حضور كاسترو أحد المباريات لدعم الإنجليزي بيلينجهام من المدرجات رفقة والده ووالدته.

من هي آشلين كاسترو؟

تبلغ آشلين من العمر 27 عامًا، مما يعين أنها تكبر نجم ريال مدريد ب 6 سنوات، حيث أن لاعب الوسط الإنجليزي يبلغ من العمر 21 عامًا.

وتمتلك آشلين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 150 ألف متابع فقط، خاصة وأنها تعرف بكونها غير نشطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن العلاقة بين الثنائي بدأت من الصيف الماضي خلال قضاء النجم الإنجليزي إجازته الصيفية في لوس أنجلوس الأمريكية، التى ألتقى فيها بآشلين، إلا أنهما فضلا أن تظل علاقتها سرية بعيدة عن الأضواء في هذه الفترة.

وارتبط اسم آشلين بالعديد من العلاقات مع عدد من المشاهير خلال الفترة الماضية، حيث أن العديد من التقارير أشارت، إلى ارتباط عارضة الأزياء الأمريكية، بنجم كرة السلة الأمريكي لاميلو بول.

كما ارتبط اسم كاسترون بجود علاقة عاطفية بينها وبين الممثل الأمريكي الشهير مايكل بي جوردان.

وفقدت صديقة نجم ريال مدريد الحالية، والدها في عام 2021، بعد إصابته بفيروس كورونا.

أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد الموسم الحالي

وشارك صاحب ال 21 عامًا خلال الموسم الحالي رفقة فريق ريال مدريد، في 31 مباراة، ساهم خلالهم في 20 هدفًا، بواقع تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وبشكل عام شارك اللاعب الإنجليزي، مع الفريق الملكي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يوليو 2023، في 74 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدفًا وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

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