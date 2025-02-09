أعلن النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني يوم الخميس الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد فسخ تعاقده مع فريق فلومينينسي في نوفمبر من العام الماضي 2024.

رسالة زوجة مارسيلو بعد اعتزاله

وعقب اعتزال النجم البرازيلي لكرة القدم بشكل نهائي منذ عدة أيام، حرصت زوجته كلاريس ألفيس على دعمه، خاصة وأن لحظة اعتزال اللاعب لكرة القدم، تعد هى اللحظة الأصعب في مشواره الكروي، لذا فيفضل أن يكون بجواره في هذا الوقت كل محبيه وكل من يدعمه.

ونشر كلاريس مجموعة من الصور رفقة مارسيلو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أحب قصتي، كنت أعلم دائمًا أنها ستكون عظيمة وقوية جدًا، لكنك لم تتوقف أبدًا عن التفوق على نفسك وإبهاري، ومفاجأة العالم بقوتك، موهبتك، كفاءتك وشجاعتك وكانت مشاهدتك وأنت تلعب دائمًا أمرًا سحريًا".

وأضافت: "واليوم ينتهي هذا الفصل العظيم في حياتنا، من الصعب وصف كل ما مررت به بالكلمات، الكثير من الذكريات والإنجازات والخبرات، الكثير من العمل والكثير من الحب والعاطفة لمهنتك".

وأكملت: "لقد كان جميلًا ومثيرًا وفريدًا من نوعه أن نكون جنبًا إلى جنب على هذا الطريق، أنت فائزي، بطلنا، الأب الحبيب لأولادي، ستكون قصتك أبدية، وستكون مصدر إلهام للجميع في المستقبل، أنا أحبك وأعجب بك".

وكانت كلاريس تحصر دائما، على التواجد رفقة النجم البرازيلي في مختلف البطولات لدعمه، كذلك الاحتفال معه بالحصول على الألقاب وهو ما ظهر خلال احتفالها رفقته بحصول الفريق الملكي على لقب دوري أبطال أفريقيا، لتنزل إلى أرض الملعب وتقوم بتقبيله احتفالا بالفوز.

من هى زوجة مارسيلو؟

وتدعى زوجة النجم البرازيلي، باسم كلاريس ألفيس وتبلغ من العمر 36 عامًا، فهي من مواليد 7 ديسمبر 1977 بالبرازيل.

وتتمع كلاريس بشهرة كبيرة في البرازيل، ليس لكونها زوجة أحد نجوم كرة القدم فقط، لكن نظرا لعملها كواحدة من أفضل الممثلين البرازيليين في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى حبها الكبير وممارستها للعبة الملاكمة التايلاندية.

وارتبطت كلاريس بمارسيلو منذ أن كانت تبلغ من العمر 15 عاما فقط، قبل أن يرتبطان بشكل رسمي، من خلال إقامة حفل الزفاف بين في عام 2008.

أبناء مارسيلو

وأنجب نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، من زوجته ولدين وهما إنزو الذي ولد في عام 2009 ويبلغ من العمر حاليا 16 عامًا، ليام الذي تم إنجابه في عام 2015 ويبلغ من العمر 10 سنوات.

ويشارك إنزو نجل أسطور ريال مدريد السابق، في صفوف ناشئين النادي الملكي، الذي انضم إليه في عام 2017، خلال فترة تواجد والده بالفريق.