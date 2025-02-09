أحيا أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي ذكرى والده، وذلك بمنشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب: "زي دلوقتي من سنة والدي كان بيتصور الصورة دي بابتسامة جميلة ابتسامة وداع علشان عارف إن هنفتح ونشوف الصورة دي ويطمنا عليه بيها، وحشتنى أوى أوى يا بابا ربنا يرحمك يا حبيبى اسألكم الدعاء لوالدي".

وتابع: "بعد مرور عام على رحيلك فلا صوتك غاب ولا وجهَك يُنسى ولا ذكراكَ عن القلبِ تُمحى باقيةٌ فينا وللهِ البقاء،

لا الصبر مكَّننا من النسيان ولا الأيام أقنعتنا برحيلك .. ولا رحيلٌ بعد رحيلك يُذكر".

‏وأضاف: "بعد مرور عام على وفاتك ٱيقنا أن الفواجع تبقى كما هيَّ.. ولو مرَ عليها الدهر وأن الحزن على رحيلك لايموت، مرت سنة على وفاتك وكأننا باﻷمس فقدناك، اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء".

واختتم: "اللهم ارحم عبدك، نبيل عاشور، واغفرله وانظر إليه بعين لطفك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ أدخل عبدك، نبيل عاشور، الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين. اللهمّ اجز عبدك عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين جميع".

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