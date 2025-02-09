كانت فترة الانتقالات الشتوية 2025 واحدة من أكثر فترات الانتقالات إنفاقا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم إنفاق ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني.

وعززت العديد من الأندية صفوفها بلاعبين ذوي جودة عالية، لكن مانشستر سيتي كان مسؤولا عن ما يقرب من نصف الأموال التي تم إنفاقها.

وسيكون اللاعبون الجدد حريصين على ترك بصمتهم خلال النصف الثاني من موسم 2024/25 في الدوري الأكثر تنافسية في العالم.

وشهد المشجعون بعض الصفقات باهظة الثمن مثل انضمام الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف ونجم لا ماسيا نيكو جونزاليس إلى مانشستر سيتي، بينما تم التعاقد مع تعزيزات هجومية عن طريق دونييل مالين وماركو أسينسيو إلى أستون فيلا.

وبالطبع سيتم دعم هؤلاء النجوم ومساعدتهم على الاستقرار من قبل زوجاتهم وصديقاتهم، والعديد منهم وجوه جديدة في الدوري الإنجليزي.

إنديرا أمبيوت صديقه ماتيس تيل (توتنهام)

في انتقال مفاجئ في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وافق ماتيس تيل على الانضمام إلى توتنهام على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ، حيث كانت دقائق مشاركته مع بايرن ميونخ ضئيلة.

ولم يأت المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، بمفرده إلى لندن، بل أحضر معه المتنافسة على لقب ملكة جمال الكون 2024، إنديرا أمبيوت، والتي كانت ضمن أفضل 30 مرشحًا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فهي واحدة من أشهر عارضات الأزياء في فرنسا، ونالت شهرة واسعة بعد فوزها بالجائزة الوطنية في عام 2023.

ديليشا مالين وزوجته دونيل مالين (أستون فيلا)

انتقل دونيل مالين إلى أستون فيلا في منتصف يناير بعد صراع طويل استمر شهرا بين نادي الفيلا وبوروسيا دورتموند بسبب خلافات حول رسوم انتقال اللاعب الهولندي.

وفي نهاية المطاف، قرر نادي الدوري الإنجليزي الممتاز تحسين عرضه الأولي إلى 21 مليون جنيه إسترليني، والذي يمكن أن يصبح 27.7 مليون جنيه إسترليني اعتمادًا على أداء مالين والإضافات المتفق عليها.

وسيرافق لاعب أكاديمية آرسنال السابق زوجته ديليشا مالين، التي كان المهاجم على علاقة بها منذ أن كان في فرق الشباب.

وتخرجت مالين في عام 2019 من كلية إدارة الأعمال في آيندهوفن، بينما حصلت أيضًا على مؤهل "فنان مكياج". (وفقا لصحيفة ديلي ميل).

ولدى الثنائي طفل، وعندما أكمل دونيل انتقاله إلى أستون، شاركت ديليشا صورة على صفحتها على إنستجرام، وكتبت: "أنا محظوظة للغاية، فخورة بك ومستعدة لفصلنا التالي".

أدريانا إيسكالا بريو صديقه نيكو جونزاليس (مانشستر سيتي)

فاجأ خريج أكاديمية لا ماسيا العالم عندما أعلن مانشستر سيتي عن التعاقد معه من بورتو مقابل 50.2 مليون جنيه إسترليني.

وكان بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يهدف إلى تعزيز فريقه بعد النصف الأول المخيب للآمال من الموسم، وتمكن من التعاقد مع جونزاليس في الوقت المناسب.

وسيكون انتقال الإسباني الذي من المقرر أن يضيف الجودة والسيطرة على الكرة إلى خط وسط مانشستر سيتي إلى إنجلترا أسهل لأنه سينتقل مع صديقته أدريانا إسكالا بريو.

ولا يُعرف سوى القليل عن صديقة نيكو، باستثناء حسابها على موقع إنستجرام، الذي يضم أكثر من ستة آلاف متابع، والذي يكشف أن أدريانا من مسقط رأس صديقها، برشلونة.

وتنشر بانتظام صورًا لحصانها وكلبها البالغ من العمر عامين على صفحات التواصل الاجتماعي.

ميليسا فرنانديز صديقه كلاوديو إيتشيفيريا (مانشستر سيتي)

وقع كلاوديو إيتشيفيريا عقدًا مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2024، بعد أن أمضى الأرجنتيني البالغ من العمر 19 عامًا العام الماضي في نادي طفولته، ريفر بليت.

وربما يكون أحد الأسباب التي جعلت الشاب يختار البقاء مع لوس ميليوناريوس بالموسم الماضي هو صديقته ميليسا فرنانديز، التي تلعب أيضًا في فريق السيدات بنادي ريفر بليت.

وشاركت لأول مرة في نوفمبر 2023، كمدافعة وارتدت الرقم ثلاثة على ظهر قميصها.

ورغم أن صفحتها على موقع إنستجرام خاصة، إلا أنها تتمتع بعدد كبير من المتابعين يصل إلى 99,300.