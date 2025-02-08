"ضحايا الدفاع الجوي".. نجوم الأهلي يحيون ذكرى شهداء نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

حرص ثنائي النادي الأهلي محمد مجدى أفشة وعمرو السولية، على إحياء ذكرى شهداء نادي الزمالك العشرين، الذين رحلوا في مثل هذا اليوم من عام 2015.

ونشر عمرو السولية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تحمل رقم 20 في إشارة إلى عدد جماهير نادي الزمالك، الذين رحلوا عن عالمنا، كتب: "رحم الله شهداء نادي الزمالك".

وقام زميله بالفريق محمد مجدى أفشة، هو الآخر بإحياء ذكرى شهداء الدفاع الجوي، حيث قام اللاعب بنشر صورة تحمل رقم 20 وكذلك تحمل شعار نادي الزمالك، مع وجود أسماء الشهداء الـ 20.

جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء الفريق

وحرص جماهير الفارس الأبيض أمس، خلال مباراة فريقهم أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، على إحياء ذكرى شهداء الدفاع الجوي، الذين رحلوا خلال التواجد لدعم الفريق في إحدى مباريات الدوري المصري عام 2015.

وقامت الجماهير البيضاء، في مباراة أمس برفع لافتة، كتب عليها: "عشرون رمز الوفاء، نحتسبهم من الشهداء".

كما قامت الجماهير في المباراة ذاتها، برفع لافتة أخرى، كتب عليها: "ذكراكم خالدة بروحكم العائلة صامدة".

ويذكر أن الفارس الأبيض، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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