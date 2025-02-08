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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله بأحد الأهداف مع النصر.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وشارك كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام".

كما نشر عمر جابر لاعب نادي الزمالك، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

وقام يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، رفقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وشارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة ابنته خلال التواجد في مران الأهلي.

وحرص أشرف داري لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

ومن جانبه نشر جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، صورة له عبر "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

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