جورجينا رودريجيز تهنئ كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده

حرصت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، على تهنئة اللاعب، بمناسبة عيد ميلاده الـ40.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور رفقة رونالدو وكتبت: "أتمنى لكك حبًا عظيمًا، شكرًا لله، شكرًا لرجل مثلكم، شكرًا على الحياة من أجل عيشنا، عائلتنا، أحبائنا ومن أجل حياة مشتركة قوية".

واحتفل النجم البرتغالي كريستيانورونالدو، يوم الأربعاء الماضي بعيد ميلاده الـ 40، رفقة عائلته، بجانب الاحتفال الخاص به من قبل نادي النصر السعودي.

وقام لاعبو النصر السعودي، بالاحتفال بعيد ميلاد النجم البرتغالي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي يوم الأربعاء، من خلال إحضار كعكة خاصة مكونة من عدد المرات التي توج بها النجم البرتغالي بالكرة الذهبية.