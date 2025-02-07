هناك العديد من الأنباء، المنتشرة خلال الأيام الماضية، التي تشير إلى عودة نجم العلاقة العاطفية مرة آخرى بين نجم برشلونة الإسباني فيران توريس وسيرا مارتينيز صديقته السابقة، بعد انفصال بينهما دام أكثر من عام ونصف.

وكانت علاقة الارتباط بين توريس وسيرا بدأت، خلال فترة تواجده في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، قبل أن ينفصلا في مايو 2023، لرغبة سييرا في التركيز على مسيرتها الرياضية في ركوب الخيل، طبقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق.

وتجددت علاقة الثنائي معًا من جديد، بعد متابعة بعضهما البعض على "إنستجرام"، كما أعجب نجم برشلونة بأحد المنشورات الخاصة بمارتينيز قبل أن يقوم بحذف الإعجاب.

حب توريس وسيرا مارتينيز

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، أن علاقة الثنائي مارتينيز وتوريس تعود إلى فترة تواجد اللاعب في صفوف فريق مانشستر سيتي، واستمرت بعد رحيله إلى برشلونة في عام 2022، وعاشا الثنائي معًا في برشلونة قبل انفصالهما في عام 2023.

ودخلت سيرا في علاقة مع متسابق الدراجات النارية الإسباني أليكس ماركيز، في نفس العام الذي انفصلت فيه عن نجم برشلونة، إلا أنهما لم يستمرا طويلاً، كما أشارت تقارير صحفية في أبريل 2024، إلى دخول سيرا مارتينيز في علاقة مع لاعب منتخب إسبانيا روبن لو نورماند، إلا أن هذه العلاقة لم يتم تأكيدها.

من هي سيرا مارتينز؟

وسيرا هى إبنة المدير الفني السابق لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لويس إنريكي، تبلغ من العمر 24 عامًا، فهى من مواليد 1 أبريل عام 2004.

وتمتلك ابنة لويس إنريكي، في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 342 ألف متابع.

وتحب سيرا ممارسة الفروسية، حيث نجحت في عام 2023 في الحصول على بطولة العالم في الفروسية، في فئة الشباب.

ولفتت صاحبة الـ 24 عامًا الأنظار بشكل كبير، في بطولة كأس العالم في عام 2022، بقطر، خلال ارتباطها بنجم برشلونة فيران توريس، في الفترة التي كان يتولى والدها خلالها، القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا.