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كتب- محمد عبدالهادي:

بعد الأداء الرائع الذي قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام توتنهام، انهالت التعليقات الإيجابية من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بتألقه الكبير في اللقاء.

صلاح، الذي سجل هدفًا رائعًا وصنع آخر، كان محور الحديث بين جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

حيث أثنى المشجعون على أدائه المميز، مؤكدين أنه استحق لقب "أفضل لاعب في المباراة"، مشيرين إلى قدراته الاستثنائية في المراوغة، التمرير، والانتهاء أمام المرمى.

وقال أحد المشجعين عبر تويتر: "نرشح فيران توريس للكرة الذهبية؟ علينا أن نحترم أنفسنا في وجود محمد صلاح!

وأضاف أخر: "تمريرة صلاح لجاكبو لا تصدق، أنا آسف لكن إن كان هناك أحد يعتقد أن مو ليس الأفضل في العالم، فهو بحاجة للذهاب لمصحة نفسية، فتمريرته مرت من سم الخياط (إشارة إلى دقتها".

وكتب أخر:"صلاح نضج كرويًا في التمريرات وتوقيتها والركض، يقدم لنا نضج كروي حقيقي اليوم".

كما تغني أخر بتنفيذ ركلة الجزاء وكتب" ضربة جزاء حيث يسكن إبليس".

وأشار أخر أن استمر محمد صلاح في كل مباراة مع الريدز يكسر ارقام ويحقق إنجازات كبيرة

وكتب :" استمر يابو صلاح مع الريدز ولا تنتقل وتنهى نفسك".

التعليقات لم تقتصر على جماهير ليفربول فقط، بل امتدت لتشمل مشجعي الأندية الأخرى، الذين كتبوا تعليقات سلبية بشأن محمد صلاح.

حيث كتب أحدهم:"يختفي أداؤه السيئ وراء هدف جديد يسجله".

وقال أخر: "الإعلام يضخم إنجازاته بشكل مبالغ به، حتى عندما يسجل من ضربة جزاء!".

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