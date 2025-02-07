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كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 26 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد بتروجيت عند النقطة رقم 17 في المركز السابع بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي بثنائية على حساب فريق بتروجيت، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على بتروجيت، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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