"دوري الأسر".. تعليق مثير من أحمد الطيب على أداء جراديشار مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

وجهت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي رسالة دعم وتشجيع له بعد تألقه في لقاء بتروجيت بتسجيل هدف وانفراده بترتيب الهدافين بالمسابقة.

وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، على نظيره بتروجيت في المباراة التي أٌيمت على ستاد السلام، مساء اليوم الخميٍ، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد تألقه في مباراة الأهلي اليوم

كتبت ياسمين حافظ زوجة اللاعب في منشور عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ماشاء الله عليك يا حبيبي، فخوره بيك جدًا".

تأتي هذه الرسالة في وقت يحقق فيه إمام عاشور أداءً مميزًا مع الأهلي، حيث يساهم بشكل كبير في أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف أخر 5 مباريات للفريق بالدوري.

إمام عاشور يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري

بهدفه أمام بتروجيت، رفع عاشور عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 7 في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن كلاً من ناصر منسي لاعب الزمالك وعمرو ناصر لاعب فاركو.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- إمام عاشور.. "الأهلي".. 7 أهداف.

2- عمرو ناصر.. "فاركو".. 6 أهداف.

3- ناصر منسي.. "الزمالك".. 6 أهداف.

4- محمد علي بن حمودة.. "غزل المحلة".. 5 أهداف.

5- فيستون مايلي.. "بيراميدز".. 5 أهداف.