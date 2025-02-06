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زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد تألقه في مباراة الأهلي

11:44 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (2)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 21 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته أمام سيارته
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 21 صورة
    لاعب الأهلي إمام عاشور وزوجته
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع مصمم الأزياء إسلام سعد
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع تامر حسني
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته 3
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 21 صورة
    زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور وزوجته 1
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجهت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي رسالة دعم وتشجيع له بعد تألقه في لقاء بتروجيت بتسجيل هدف وانفراده بترتيب الهدافين بالمسابقة.

وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، على نظيره بتروجيت في المباراة التي أٌيمت على ستاد السلام، مساء اليوم الخميٍ، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد تألقه في مباراة الأهلي اليوم

كتبت ياسمين حافظ زوجة اللاعب في منشور عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ماشاء الله عليك يا حبيبي، فخوره بيك جدًا".

تأتي هذه الرسالة في وقت يحقق فيه إمام عاشور أداءً مميزًا مع الأهلي، حيث يساهم بشكل كبير في أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف أخر 5 مباريات للفريق بالدوري.

إمام عاشور يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري

بهدفه أمام بتروجيت، رفع عاشور عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 7 في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن كلاً من ناصر منسي لاعب الزمالك وعمرو ناصر لاعب فاركو.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- إمام عاشور.. "الأهلي".. 7 أهداف.

2- عمرو ناصر.. "فاركو".. 6 أهداف.

3- ناصر منسي.. "الزمالك".. 6 أهداف.

4- محمد علي بن حمودة.. "غزل المحلة".. 5 أهداف.

5- فيستون مايلي.. "بيراميدز".. 5 أهداف.

رسالة زوجة إمام عاشور بعد تألقه في مباراة الأهلي وبتروجيت

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