"دوري الأسر".. تعليق مثير من أحمد الطيب على أداء جراديشار مع الأهلي

"بعد قيده في قائمة الأهلي".. أبرز 7 تصريحات لعلي معلول مع أحمد شوبير

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب، المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية، على الأداء المميز الذي يقدمه المهاجم السلوفيني نيجيك جراديشار، رفقة النادي الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جراديشار المهاجم السوليڤينى للاهلى اللى سجل ثالث أهدافه في ثالث مبارياته".

وأضاف: "لاعب مجتهد، ذكي فى تحركاته و بيعرف يسجّل و مهذب جداً، لكن بيفكرنى باستايل و تكنيك طلبة الجامعة خاصة كلية الطب والهندسة و الصيدلة، لما يلعبوا فى فريق الكلية ( دورى الأسر)، تحس أنه بييجى من البيت يلعب، زى ما يكون المهم إنه يستمتع، يلعب مع الصحبة ويرجع بيته بسرعة علشان يذاكر".

ونجح المهاجم السلوفيني جراديشار، في تسجيل الهدف الثاني للأهلي اليوم في مرمى بتروجيت، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ورفع جراديشار عدد أهدافه مع الأهلي، إلى الهدف رقم 3 في المباراة الثالثة التي يخوضها رفقة المادر الأحمر، منذ الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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