إحتفالا بعيد ميلاده.. تمثال رونالدو يتجول شوارع نيويورك (فيديو)

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كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل عشاق كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بعيد ميلاده الأربعين بطريقة مميزة في ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك.

وكان النجم البرتغالي "الدون" بعيد ميلاده الـ40 أمس الأربعاء وشارك لحظات هذا اليوم الرائع مع عائلته وزملائه في فريق النصر.

وعبّر رونالدو عن شكره للجميع على رسائل التهنئة التي تلقاها، قائلاً: "شكراً لكم جميعاً على رسائل عيد الميلاد الرائعة، قضيت يوماً مذهلاً مع العائلة والأصدقاء، ولم أتمكن من التمني بأفضل من هذا".

وفي ميدان "تايمز سكوير"، تم الكشف عن تمثال برونزي رائع لرونالدو احتفالًا بعيد ميلاده، ويبلغ ارتفاع التمثال 3.6 متر، وصُنع بواسطة الفنان الإيطالي سيرجيو فورناري.

وقد شجع الفنان معجبي رونالدو على الحضور في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأشخاص الذين يؤدون احتفال "Siu" الخاص برونالدو في وقت واحد.

رونالدو، الذي انتقل إلى النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، يترقب مباراة مثيرة مع فريقه النصر ضد الفيحاء غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعها من 11 فوزًا و5 تعادلات، مقابل هزيمتين، ويبتعد عن الهلال المتصدر والاتحاد صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط.