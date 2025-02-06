احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي أمس الأربعاء 5 فبراير الجاري، بعيد ميلاده الـ40.

ونشر رونالدو أمس عدد من الصور رفقة عائلته، خلال احتفاله بعيد ميلاده، وكتب عليها: "شكرا لكم جميعا على رسائل عيد الميلاد المذهلة، قضيت يومًا رائعًا مع العائلة والأصدقاء، ولم أستطع أن أتمنى أي شيء أفضل".

جورجيا تحتفل بعيد ميلاد رونالدو

وظهرت الإٍبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي معه، خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 40 وهو أمر معتاد، خاصة في ظل حرصها الدائم على مشاركة أسطورة كرة القدم البرتغالية، في كافة المناسبات المختلفة والمتنوعة.

واعتادت جورجينا على مشاركة رونالدو الاحتفال بعيد ميلاده، ففي وقت سابق قامت جورجينا، بالاحتفال بعيد ميلاده نجم ريال مدريد السابق، من خلال نشر صورة له رفقة "الدون" وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أنا واقعة فى حبك وفكرة أننا معًا".

رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا

وفي وقت سابق حرص صاحب ال 40 عامًا على الاحتفال بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريجيز، الذي كان منذ عدة أيام، الذي وافق 27 يناير 2025، حيث قام النجم البرتغالي بنشر صورة له رفقة جورجينا وكتب عليها: "للأم، الشريكة، الصديقة، زوجتي، عيد ميلاد سعيد يا حبي، نورك ينيرنا وحبك يصيبنا".

النصر السعودي يحتفل بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو

وحرص لاعبو النصر السعودي، احتفلوا أمس بعيد ميلاد النجم البرتغالي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، من خلال إحضار كعكة خاصة مكونة من عدد المرات التي توج بها النجم البرتغالي بالكرة الذهبية، بالإضافة إلى حمل شارة منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي أيضًا.

وكان صاحب ال 40 عامًا، انتقل إلى فريق النصر السعودي في يناير من عام 2023، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.