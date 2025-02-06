مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

- -
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. رونالدو وعائلته..وإمام عاشور يهنئ لمعلول

02:34 ص الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد عواد
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 2
  • عرض 12 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 12 صورة
    مارسيلو
  • عرض 12 صورة
    نيمار
  • عرض 12 صورة
    الحضري
  • عرض 12 صورة
    رونالدينهو
  • عرض 12 صورة
    فينيسيوس جونيور
  • عرض 12 صورة
    بنزيما
  • عرض 12 صورة
    رونالدو 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" عدد من المنشورات نجوم كرة القدم، عبر حساباتهم الشخصية:

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو في صالة الجيم.

كما شارك النجم البرازيلي رونالدينو متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة مواطنه نيمار جونيور يهنئه بعيد ميلاده.

وحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة عائلته احتفالا بعيد ميلاده الـ40.

وقام النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، بنشر صورة له رفقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفق كريستيانو رونالدو احتفالا بعيد ميلاده.

وودع ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك، محمد علاء محلل أداء الفريق بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته.

وقام محمد عواد حراس مرمي نادي الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة حمزه المثلوثي متمنيًا له السلامة بعد إجراء العملية الأخيرة.

كما نشر عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، رفقة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، وأحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق.

وشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من تدريبات الفريق.

أقرأ أيضًا:

قميص الزمالك "الممزق" يظهر في أسبوع برلين للموضة.. وجدل على السوشيال ميديا

بقرار من جروس.. عبدالله السعيد يواصل الابتعاد عن مران الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم محمد صلاح كريستيانو رونالدو كريم بنزيما رونالدينهو ونيمار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة