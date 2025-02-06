ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. رونالدو وعائلته..وإمام عاشور يهنئ لمعلول

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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" عدد من المنشورات نجوم كرة القدم، عبر حساباتهم الشخصية:

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو في صالة الجيم.

كما شارك النجم البرازيلي رونالدينو متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة مواطنه نيمار جونيور يهنئه بعيد ميلاده.

وحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة عائلته احتفالا بعيد ميلاده الـ40.

وقام النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، بنشر صورة له رفقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفق كريستيانو رونالدو احتفالا بعيد ميلاده.

وودع ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك، محمد علاء محلل أداء الفريق بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته.

وقام محمد عواد حراس مرمي نادي الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة حمزه المثلوثي متمنيًا له السلامة بعد إجراء العملية الأخيرة.

كما نشر عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، رفقة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، وأحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق.

وشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من تدريبات الفريق.

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