أجرت زوجة علي معلول مداخلة هاتفية في برنامج "حارس الأهلي" من خلال قناة الأهلي، وذلك أثناء ظهوره اليوم.

زوجة علي معلول تكشف تفاصيل فترة إصابته

قالت مريم عادل:" أصعب لحظة في مرحلتي معه كانت وقت الإصابة، وأنا كنت في تونس ولم أره بعد الإصابة، سافرت بالطائرة على طول ورحت له في المستشفى تاني يوم".

تابعت: "أصدقائه الكثيرين كانوا موجودين، لأننا ليس لنا أحد في مصر هنا، وكانوا يزورونه كثيرًا، واتبسطنا أوي لما علي معلول جدد في الأهلي، وأولاده فرحانين جدًا".

وأضافت: "أنا اطمنت وشوفت حب الناس كلها لعلي معلول، كابتن محمود الخطيب لم يتركه لحظة، وأصدقاؤه لم يتركوه دقيقة."

واختتمت قائلة: "أنا كنت متأكدة من رجوع علي معلول إلى الأهلي ثانية، لأن علي معلول أسطورة في النادي الأهلي، وأكيد لم يترك النادي الأهلي بهذا الشكل في نهاية مسيرته، وسيستمر في الأهلي، وأفتخر بأن علي معلول زوج لي."