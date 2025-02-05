مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

- -
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"أصعب لحظة".. زوجة علي معلول تكشف تفاصيل فترة إصابته وموقف الخطيب

11:12 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (9)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (8)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (11)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (7)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (6)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (5)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (4)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (1)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته_Easy-Resize.com
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وأسرته_Easy-Resize.com
  • عرض 23 صورة
    معلول وزوجته_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 23 صورة
    علي معلول وزوجته 1_Easy-Resize.com
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 10
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 11
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 13
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 9
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 5
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 17
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 3
  • عرض 23 صورة
    على معلول وزوجته 16
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أجرت زوجة علي معلول مداخلة هاتفية في برنامج "حارس الأهلي" من خلال قناة الأهلي، وذلك أثناء ظهوره اليوم.

زوجة علي معلول تكشف تفاصيل فترة إصابته

قالت مريم عادل:" أصعب لحظة في مرحلتي معه كانت وقت الإصابة، وأنا كنت في تونس ولم أره بعد الإصابة، سافرت بالطائرة على طول ورحت له في المستشفى تاني يوم".

تابعت: "أصدقائه الكثيرين كانوا موجودين، لأننا ليس لنا أحد في مصر هنا، وكانوا يزورونه كثيرًا، واتبسطنا أوي لما علي معلول جدد في الأهلي، وأولاده فرحانين جدًا".

وأضافت: "أنا اطمنت وشوفت حب الناس كلها لعلي معلول، كابتن محمود الخطيب لم يتركه لحظة، وأصدقاؤه لم يتركوه دقيقة."

واختتمت قائلة: "أنا كنت متأكدة من رجوع علي معلول إلى الأهلي ثانية، لأن علي معلول أسطورة في النادي الأهلي، وأكيد لم يترك النادي الأهلي بهذا الشكل في نهاية مسيرته، وسيستمر في الأهلي، وأفتخر بأن علي معلول زوج لي."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة علي معلول علي معلول أولاد علي معلول الأهلي محمود الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بمناسبة الفلانتين".. عبدالمنصف يظهر مع زوجته على غلاف مجلة

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة