مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو ليجانيس

1 2
22:00

ريال مدريد

كأس فرنسا

ستاد بريوشان

0 1
21:45

نيس

كأس كاراباو

نيوكاسل

1 0
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"على أنغام قلب قلبي".. الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شهد (فيديو وصور)

08:49 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنته شهد (7)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنه ياسين وزوجته وبناته
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنته شهد (6)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنته شهد (3)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنته شهد (2)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنته شهد (1)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنته شهد (4)
  • عرض 11 صورة
    الحضري وزجته مع ابنتهما شهد
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري مع ابنته شهد (5)
  • عرض 11 صورة
    شهد الحضري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

احتفل عصام الحضري حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الأربعاء بعيد ميلاد نجلته "شهد".

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شهد

ونشر الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع لصور جمعته بابنته شهد على أنغام أغنية "قلب قلبي" مع تعليق:"كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي و العمر الحلو كله ليكي يا شهودي و اشوفك دايما سعيدة و ناجحة و ربنا ما يحرمني منك انتي واخواتك يا حبيبتي يا رب".

والجدير بالذكر أن الحضري أنجب من زوجته صابرين خمسة أبناء وهم :"شاهندا، شدوي، شهد، شايان، ياسين".

وفي سياق متصل، كان الحضرى أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في 18 نوفمبر 2020، ليتجه بعدها للعمل في مجال التدريب والتحليل الرياضي في عدد من القنوات الخليجية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عصام الحضري شهد عصام الحضري عائلة عصام الحضري بنات عصام الحضري زوجة عصام الحضري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة