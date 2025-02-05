كتب- نهى خورشيد:

احتفل عصام الحضري حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الأربعاء بعيد ميلاد نجلته "شهد".

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شهد

ونشر الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع لصور جمعته بابنته شهد على أنغام أغنية "قلب قلبي" مع تعليق:"كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي و العمر الحلو كله ليكي يا شهودي و اشوفك دايما سعيدة و ناجحة و ربنا ما يحرمني منك انتي واخواتك يا حبيبتي يا رب".

والجدير بالذكر أن الحضري أنجب من زوجته صابرين خمسة أبناء وهم :"شاهندا، شدوي، شهد، شايان، ياسين".

وفي سياق متصل، كان الحضرى أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في 18 نوفمبر 2020، ليتجه بعدها للعمل في مجال التدريب والتحليل الرياضي في عدد من القنوات الخليجية.