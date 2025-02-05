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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور قميص الزمالك في أسبوع الموضة ببرلين؟ "كوميك"

07:13 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    قميص الزمالك في عرض موضة
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    كوميك قميص نادي الزمالك
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    قميص الزمالك في أسبوع الموضة
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كتب - يوسف محمد:

ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن أحد عروض الموضة في أسبوع الموضة ببرلين "برلين فاشون شو".

وخلال العرض ظهرت إحدى عارضات الأزياء، هى ترتدى قميص الزمالك المزق من على الكتف ضمن العرض الذي تم تقديمه من قبل العلامة التجارية "لويدر"، التابعة لمصممة الأزياء الألمانية ماري لودر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور قميص الزمالك في أسبوع الموضة ببرلين.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور قميص الزمالك ممزق من على الكتف، خلال أسبوع الموضة ببرلين "برلين فاشون شو".

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قميص الزمالك في أسبوع الموضة ببرلين رلين فاشون شو أسبوع الموضة ببرلين عارضات الأزياء ترتدى قميص الزمالك
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