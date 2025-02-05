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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد الحميد طبيب فريق الشرطة السوري السابق، كواليس وتفاصيل إلقاء القبض عليه وسجنه خلال فترة النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، بجانب الكشف عن علاقته بعامر الحاج هاشم لاعب الفريق الراحل، الذي توفي داخل المعتقلات السورية.

وقال أحمد الحميد، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "تعرفت على الراحل عامر الحاج هاشم لاعب فريق الشرطة السوري السابق، خلال فترة تواجدي بنادي الشرطة، الذي كان يتمتع بخلق عالية وشخصية قوية ومميزة وكنا دائمًا نجلس معًا ونتحدث في الكثير من الأمور".

وأضاف: "وخلال فترة تواجدي في نادي الشرطة السوري أيضًا، كان الجميع يعلم أنني معارض للنظام السابق بقيادة بشار الأسد وهذا أمر لم أقم بإخفائه".

وتابع: "وفي هذه الفترة حاولت الاستفادة بشكل كبير، من وائل عقيل مدير الكرة بنادي الشرطة، خاصة في ظل تقربه من الكثير من المسؤولين في النظام السوري السابق".

وأكمل: "قمت بتعريف وائل عقيل على أصدقائي المعارضين لنظام بشار الأسد، مقابل منحه الأموال مساعدته في بعض الأعمال الخاصة به في المناطق المعارضة للنظام، مما يعين أنها كانت خدمة متبادلة، وائل عقيل شخص كل ما يهمه مصلحته فقط ولذلك لعبنا معه على هذه النقطة".

وواصل: "وائل عقيل كان يعرف أننا معارضين ولكنه لا يعلم طبيعة العمل الذي نقوم به، وكنا نقوم بحماية بعض المشاريع المالية الخاصة به في المناطق المعارضة، مقابل قيامه بالتوسط لإخراج بعض المعتقلين، العمل على حماية بعض الأسماء وعدم إعتقالها".

واستمر: "الاتفاق استمر بيننا وبين وائل عقيل، حتى تم إلقاء القبض عليه من قبل اللواء رستم الغزالي، رئيس شعبة الأمن السياسي، بسبب بعض المشاكل المالية والمادية، ليقوم في ذلك الوقت".

وأردف: "خلال الفترة التي قضاها عقيل في الحبس، قام بكتابة كل أسماء الأشخاص المعارضين الذين هو على تواصل معهم، وتم إلقاء القبض عليها خلال يوم أو يومين، بعد عمل كمائن لنا".

واختتم الحميد تصريحاته: "كان من ضمن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في هذه الفترة، عامر الحاج هاشم لاعب فريق الشرطة السوري السابق، كما أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم توفى على الأقل منهم شخصين في السجن".

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