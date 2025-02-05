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"تورتة خاصة ورسالة".. كيف احتفل النصر بعيد ميلاد رونالدو الـ40 (فيديو)

06:34 م الأربعاء 05 فبراير 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب - نهى خورشيد:

حرصت إدارة نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء على تنظيم احتفال استثنائي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي احتفالاً بعيد ميلاده الـ40، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" مقطع فيديو من الاحتفال بتعليق:"أربعون عامًا، غيّر فيها موازين كرة القدم، ‏وجعلنا شاهدين على تاريخٍ ستتناقله الأجيال".

وأضاف النادي:"‏من مقر ناديه.. نجومنا يحتفلون مع العالم كله، بيوم ميلاد قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو".

وجهزت إدارة النصر "تورتة" تحمل صورته، مع علم البرتغال والسعودية بجانب 5 كرات ذهبية التي حصدها طوال مسيرته الكروية.

وقال رونالدو خلال مقطع الفيديو:"بالنسبة لي هي متعة كبيرة، شكراً على الهدية، 39 كانت سنة حلوة، وكل ما أتمناه أن نفوز في المباراة المقبلة، وهذه ستكون أفضل هدية لي".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة دوري روشن.

ويحتل العالمي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مواجهات والهزيمة في مواجهتين فقط.

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