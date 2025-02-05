طبيب نادي الشرطة السوري يكشف طبيعة عمله بالفريق قبل سجنه في صيدنايا

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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد الحميد "أبو زيد" طبيب فريق الشرطة السوري السابق، الذي تم اعتقاله في سجن صيدنايا السوري خلال حكم النظام السابق بقيادة بشار الأسد، كواليس توليه مهمة الطبيب الخاص لفريق الشرطة السوري في فترة من الفترات.

وقال الحميد في حوار له مع مصراوي: "كنت متعلق بكرة القدم بشكل كبير، لعبت لفريق الكرامة السوري في مراحل الشباب والناشئين وشاركت مع منتخب سوريا للشباب، لكني لم أستمر بسبب الدراسة".

وأضاف: "ابن خالتي كان يلعب بصفوف نادي الشرطة السوري، ولمعرفته بحبي لكرة القدم، عرفني على مدير الكرة بنادي الشرطة وهو وائل عقيل".

وتابع: "وبعد التعرف على وائل عقيل، عرض علي العمل كطبيب لفريق الشرطة، بعد طلب طبيب الفريق الرحيل للعمل في الإمارات لوجود عرض عمل إليه هناك".

وأكمل: "وافقت على العمل، لكوني رياضي سابق وملم بالأمر وحبًا في ممارسة الرياضة مع اللاعبين، في الوقت الذي أقوم فيه بعملي كطبيب بحب".

وواصل: "موافقتي على العمل أيضًا، كان وراها هدف آخر وهو الحصول على البطاقة الخاصة بنادي الشرطة، التي كانت تساعدني في تجاوز الحواجز الأمنية بسلاسة وسهولة وهذا كان المكسب الوحيد بالنسبة لي".

وأردف: "المكسب بالنسبة لي لم يكن مادي، خاصة وأنني كنت أعمل في مجال عملي كطبيب متخصص في الأورام، لكني كنت أعلم لحبي في كرة القدم".

واختتم أحمد الحميد تصريحاته: "استغليت هويتي كطبيب لنادي الشرطة، لإنشاء مستشفيات ميدانية في عدة مناطق داخل سوريا، لكن هذا الأمر كان في سرية تامة".

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