أول صور لأشرف بن شرقي مع إمام عاشور في الأهلي

"أراد فسخ عقده ويعاني من الاكتئاب".. من هو الجناح المغربي المحتمل للزمالك

ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور ينشر صورته مع بن شرقي.. جنش مع مؤمن زكريا..

انضم الجناح المغربي، أشرف بن شرقي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعاد لاعب خط وسط الأهلي، إمام عاشور، نشر صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، ظهر فيها مع أشرف بن شرقي وشخص آخر داخل النادي الأهلي، قبل التوجه إلى ملعب التدريب.

وسبق أن تزامل أشرف بن شرقي وإمام عاشور عندما كانا في نادي الزمالك خلال الفترة من 2019/2020 حتى موسم 2022/23.

وانضم إمام عاشور للمارد الأحمر في موسم 2023/24 قادما من ميتييلاند الدنماركي، في صفقة بلغت قيمتها 2.68 مليون يورو.

ومن المقرر ان يلاقي المارد الأحمر نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

انتقد احتفال بالونة إمام.. من هو عمرو وهبي مدير تعاقدات الزمالك المنتظر؟

هل يتولى حسام البدري منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي؟