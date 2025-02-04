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كشف مصدر عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مع الجناح الأيمن والمهاجم المغربي بصفوف الرجاء ببلاده نوفل الزرهوني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن الزمالك لم يدخل بعد في مفاوضات مع نادي الرجاء لضم اللاعب بل كان يحسم الاتفاق بينه وبين اللاعب قبل المفاوضات الرسمية.

الجناح المغربي صاحب الـ 29 عاماً حال إتمام تعاقده مع الزمالك ستكون تجربته الاحترافية الثانية بعدما خاض انضم في موسم 21/22 لصفوف الحزم السعودي قادمًا من الفتح الرباطي قبل أن يعود للدوري المغربي على سبيل الإعارة لنادي الرجاء الذي ضمه بعد ذلك.

الزرهوني بحسب مانشره موقع البطولة المغربي كان قد قرر فسخ تعاقده مع الرجاء من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية قبل أن يصرف النادي مستحقاته ويعود اللاعب.

وقدم اللاعب حينها شهادة مرضية للنادي بمعناته من الاكتئاب لذا رغب الرحيل.

أرقام نوفل الزرهوني بالموسم الحالي مع الرجاء

وشارك اللاعب بقميص الرجاء خلال الموسم الجاري بـ 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7 لزملائه.

صفقات الزمالك الجديدة

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية الجارية، بدأت بالإعلان يوم أمس الأحد، عن ضم لاعب الوسط المدافع محمود جهاد من نادي فاركو، بجانب ضم مدافع نادي الجونة أحمد حسام.

وينشط مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية لحسم أكثر من صفقة سواء للاعبين محليين أو أجانب في ظل نتائج الفريق بالفترة الأخيرة والإصابات التي لحقت بلاعبيه في ظل تدعيم منافسيه لصفوفهم بصفقات قوية.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025.

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية، تم مد فترته من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى يوم 28 فبراير الجاري، لكن يعمل مسؤولو نادي الزمالك على إنجاز الصفقات قبل موعد إغلاق القيد المحلي حتى يتسنى له قيد الصفقات بقائمته المشارك بها ببطولة الكونفدرالية الأفريقي.



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