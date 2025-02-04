ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. الحضري في الجيم.. وتحدي أهلاوي

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كتب ـ محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورًا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر الحارس الأسطوري عصام الحضري صورة، داخل الجيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وفي المقابل نشر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول صورة له هو يقود مران الأحمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "لإنستجرام".

ومن جانبه نشر الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد صورة عبر صفحته بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، لمنتخب بلاده لكرة اليد يدعمه فيها عقب الخسارة من الدنمارك في نهائي بطولة العالم لليد.

وشارك كريم الدبيس متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برفقة زميله في الفريق كريم فؤاد، كما نشر طاهر محمد طاهر، عبر صفحته الشخصية صورة برفقة زميله في الفريق وسام أبو علي، يشير إلى التنافس بينهما خلال المران.

وشارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة لاحتفاله بهدفه في المباراة الماضية للريدز أمام بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

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