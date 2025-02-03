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كتب- نهى خورشيد"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنبيل عماد دونجا نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال بداية مشواره في صفوف فريق بني عبيد.

بدايات نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

وقال دونجا في تصريحات له عقب أحد المباريات:"آه أكيد طبعا إحنا كنا بنلاعب نبروه في نبروه، وبنلعب بره ملعبنا، النقطة طبعا بطعم الفوز لينا".

وأضاف:"وبعدين هي المنافس الوحيد لينا، الماتش اللي فات كان عندنا بلقاس، الحمد الله اتعدلنا 1-1 في الدقيقة الأخيرة، وان شاء الله نصعد السنادي".

وأتم حديثه قائلا:"بس هما عندها مشكلة، الماتش الجاي طلعين برا، وان شاء الله نكسب ونعدي، ونركب الجدول يارب، إن شاء الله نصعد ممتاز ب".

بدأ دونجا مشواره في صفوف نادي بني عبيد، لينتقل بعدها إلى نادي الأسيوطي "بيراميدز" حاليا ليخطف فيه الانظار ويصبح هدفاً لنادي الزمالك.