مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
22:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

1 0
22:00

لاس بالماس

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

4 0
20:00

الوصل

جميع المباريات

إعلان

وحشتني حسومي.. خطيبة حسام عبدالمجيد توجه له رسالة

08:49 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
  • عرض 11 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وجّهت ملك خطيبة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة له عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

خطيبة حسام عبد المجيد توجه إليه رسالة

ونشرت ملك صور لها مع حسام عبدالمجيد مع رسالة:"وحشتيني حاسومي".

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك خسر مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الكروي بالفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.

خطيبة حسام عبد المجيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خطيبة حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ليس ترشيحي".. تعليق مثير للجدل من هيثم فاروق عن صفقة الزمالك المحتملة

إعلان

إعلان

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة