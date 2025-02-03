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وجّهت ملك خطيبة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة له عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

خطيبة حسام عبد المجيد توجه إليه رسالة

ونشرت ملك صور لها مع حسام عبدالمجيد مع رسالة:"وحشتيني حاسومي".

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك خسر مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الكروي بالفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.