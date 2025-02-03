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"نفسي أعيش بشخصيته".. زوجة ميدو تكشف أسرار من حياتها الشخصية

08:19 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    ميدو وزوجته
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    ميدو وزوجته يحتفلان بالعام الجديد_1
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    ميدو وزوجته يحتفلان بالعام الجديد_1
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    ميدو وزوجته يسرا الليثي
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    ميدو وزوجته 5
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    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
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    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 19 صورة
    ميدو وزوجته
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    أحمد حسام ميدو وزوجته
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    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
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    20 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته (14)
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    20 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته (15)
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    20 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته (17)
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كتب- نهى خورشيد:

أجابت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على عدد من الأسئلة في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، كشفت فيه بعض من أسرار وتفاصيل من حياتها الشخصية.

زوجة ميدو تكشف أسرار من حياتها الشخصية

وقالت يسرا في مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :"لو هعزم حد هعزم الولاد بتوع ذا ميكر، لو اختار أكون شخص غيري بص هما اتنين يا على يا ميدو".

وأضافت:"لا بس الحقيقي هختار ميدو، نفسي أعرف إيه اللي بيحصل جوا شخصيته، وأعيش بشخصيته شوية".

وتابعت:"لو هطير دلوقتي هروح إسطنبول، علشان هي من أكتر البلاد اللي نفسي أروحها ومارحتهاش".

وعن أمنيتها قالت:"نفسي ارجع للزمن لما كنت صغيرة، نفس مكان بيتنا، لو رجعت بالزمن لورا مش هدخل السوشيال ميديا حياتي".

وواصلت:"عندي أحلام كتيرة قوي، بس أول حلم جه في دماغي أن أنا أشوف زي ما دايماً بقول أن منتخب مصر من ولاد ذا ميكر".

وأردفت:"في مسلسل كان بتاع الملك فاروق زمان كان حلو قوي واللبس وطريقة كلامهم والزمن ده كان حلو وكنت اتمني أعيش فيه".

وأتمت حديثها: "أكتر حاجة بتعدل مزاجي وبتبسطني إني أشوف ولادي مبسوطين".

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