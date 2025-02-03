كتب- نهى خورشيد:

وجّهت سلمي صقر زوجة مروان عطية نجم خطة وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة رومانسية له بعد احتفاله الخاص بعيد ميلادها.

عيد ميلاد زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من صور عيد ميلادها رفقة مروان على أنغام "أنا لعيونها" مع تعليق:"وجدت شخصًا لا أريد أن أخسره أبدًا".

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الفريق الكروي بالنادي الأهلى وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز.