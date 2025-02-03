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"انت ملك قلبي".. رسالة رومانسية من زوجة مروان عطية بعد احتفاله بعيد ميلادها (صور)

07:36 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 7 صورة
    مروان عطية لاعب الأهلي مع زوجته
  • عرض 7 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 7 صورة
    مروان عطية يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 7 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 7 صورة
    لاعب الأهلي مروان عطية مع زوجته
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كتب- نهى خورشيد:

وجّهت سلمي صقر زوجة مروان عطية نجم خطة وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة رومانسية له بعد احتفاله الخاص بعيد ميلادها.

عيد ميلاد زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من صور عيد ميلادها رفقة مروان على أنغام "أنا لعيونها" مع تعليق:"وجدت شخصًا لا أريد أن أخسره أبدًا".

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الفريق الكروي بالنادي الأهلى وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز.

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زوجة مروان عطية مروان عطية عيد ميلاد زوجة مروان عطية الأهلي
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