مشجع يقتحم الملعب ويُسقط الحارس الشخصي لميسي أرضا.. ما القصة؟
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كتب - محمد القرش:
شهدت مباراة إنتر ميامي الأمريكي وسبورتينج سان ميجيليتو البنمي التي أقيمت أمس الأحد، واقعة مثيرة للجدل للحارس الشخصي لليونيل ميسي.
وخلال المباراة اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب متجها إلى ميسي، لكن ياسين تشويكو الحارس الشخصي دخل الملعب مسرعا في محاولة منع المشجع من الوصول إلى النجم الأرجنتيني.
لكن سقوط المشجع جعله يصطدم بقدم ياسين الذي سقط هو الآخر في لقطة كوميدية، لينهض مرة أخرى ويصطحب المشجع خارج أرض الملعب.
يُذكر أن مباراة إنتر ميامي ووسبورتينج سان ميجيليتو الودية، انتهت بفوز الفريق الأمريكي بثلاثية مقابل هدف.
من هو ياسين الحارس الشخصي لميسي؟
ياسين تشويكو هو جندي سابق في البحرية الأمريكية خدم في العراق وأفغانستان.
كما يتمتع بخبرة في فنون القتال والتايكوندو والملاكمة وشارك في العديد من معارك فنون القتال المختلطة.
وذكرت التقارير أن تشيوكو تم جلبه خصيصًا من قبل ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، لحماية الأسطورة الأرجنتينية.
Messi’s bodyguard finally lost 😭😭😭 pic.twitter.com/YdHarV5f5k
— george (@StokeyyG2) February 3, 2025
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