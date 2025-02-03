مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس مصر

الجونة

1 0
14:30

تيم اف سي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

لاس بالماس

جميع المباريات

إعلان

مشجع يقتحم الملعب ويُسقط الحارس الشخصي لميسي أرضا.. ما القصة؟

02:24 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة أصدقائه
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي مع أحد المشجعين
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ميسي
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 12 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة إنتر ميامي الأمريكي وسبورتينج سان ميجيليتو البنمي التي أقيمت أمس الأحد، واقعة مثيرة للجدل للحارس الشخصي لليونيل ميسي.

وخلال المباراة اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب متجها إلى ميسي، لكن ياسين تشويكو الحارس الشخصي دخل الملعب مسرعا في محاولة منع المشجع من الوصول إلى النجم الأرجنتيني.

لكن سقوط المشجع جعله يصطدم بقدم ياسين الذي سقط هو الآخر في لقطة كوميدية، لينهض مرة أخرى ويصطحب المشجع خارج أرض الملعب.

يُذكر أن مباراة إنتر ميامي ووسبورتينج سان ميجيليتو الودية، انتهت بفوز الفريق الأمريكي بثلاثية مقابل هدف.

من هو ياسين الحارس الشخصي لميسي؟

ياسين تشويكو هو جندي سابق في البحرية الأمريكية خدم في العراق وأفغانستان.

كما يتمتع بخبرة في فنون القتال والتايكوندو والملاكمة وشارك في العديد من معارك فنون القتال المختلطة.

وذكرت التقارير أن تشيوكو تم جلبه خصيصًا من قبل ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، لحماية الأسطورة الأرجنتينية.

اقرأ أيضًا:

منذ 17 عامًا.. جوارديولا يُحقق رقم كارثي بعد خماسية آرسنال

ماذا قدم محمد صلاح ومرموش في الجولة 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي الحارس الشخصي لميسي إنتر ميامي ليونيل ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل