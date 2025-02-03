مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس مصر

الجونة

- -
14:30

تيم اف سي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

لاس بالماس

جميع المباريات

إعلان

"يبدو انه سيفعلها".. مشجع بورنموث يتنبأ بهدف صلاح (فيديو)

11:59 ص الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 1
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 4
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 2
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 3
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع نادي بورنموث من مباراة ليفربول وهو يتنبأ بهدف لفريق الريدز قبل تسجيله.

وظهر صوت المشجع في مقطع الفيديو وهو يقول: "تبا، يبدو أنه سيفعلها"، قبل أن يستلم محمد صلاح الكرة ويضعها على يمين حارس مرمى بورنموث الذي ظل يشاهد الكرة وهي تسكن الشباك.

وانتهت مباراة ليفربول وبورنموث بفوز الريدز بثنائية دون رد، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال الوصيف.

ومن جانبه، يحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 21 هدفا، وبفارق هدفين عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا:

كم هدف يفصل صلاح عن خامس هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ؟

الظهور الأول للصفقات الجديدة.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح بورنموث هدافي الدوري الإنجليزي صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية