"يبدو انه سيفعلها".. مشجع بورنموث يتنبأ بهدف صلاح (فيديو)
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كتب - محمد القرش:
تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع نادي بورنموث من مباراة ليفربول وهو يتنبأ بهدف لفريق الريدز قبل تسجيله.
وظهر صوت المشجع في مقطع الفيديو وهو يقول: "تبا، يبدو أنه سيفعلها"، قبل أن يستلم محمد صلاح الكرة ويضعها على يمين حارس مرمى بورنموث الذي ظل يشاهد الكرة وهي تسكن الشباك.
وانتهت مباراة ليفربول وبورنموث بفوز الريدز بثنائية دون رد، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال الوصيف.
ومن جانبه، يحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 21 هدفا، وبفارق هدفين عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
تعليق مشجع بورنموث على هدف صلاح في مرمى فريقه! 🔥😂 pic.twitter.com/bHbRKRlQFr
— EPL World (@EPLworld) February 2, 2025
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