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لحظات مرعبة.. هبوط اضطراري لطائرة رياض محرز (فيديو)

10:19 ص الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز لاعب أهلي جدة
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز لاعب الأهلي السعودي
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز لاعب منتخب الجزائر
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز أساسي في تشكيل الجزائر لمواجهة مصر
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز يتحدث عن مواجهة منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز مع مانشستر سيتي
  • عرض 13 صورة
    رياض محرز (2)
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كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للاعب الأهلي السعودي، رياض محرز، أثار جدلا واسعا.

وظهر الجناح الجزائري في مقطع الفيديو وهو يحمل ابنته جالسا على كرسي طائرة، بينما تعرضت المركبة لهبوط اضطراري، مما جعله يمسك ابنته بقوة لحمايتها خلال تلك اللحظات المرعبة.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 33 عاما إلى الأهلي السعودي في موسم 2023/24 قادما من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وقبل الانتقال إلى الدوري السعودي "روشن" حصد محرز لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 3 مرات، دوري المجتمع الإنجليزي في مناسبتين، لقب كأس اتحاد إنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

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