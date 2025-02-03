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كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للاعب الأهلي السعودي، رياض محرز، أثار جدلا واسعا.

وظهر الجناح الجزائري في مقطع الفيديو وهو يحمل ابنته جالسا على كرسي طائرة، بينما تعرضت المركبة لهبوط اضطراري، مما جعله يمسك ابنته بقوة لحمايتها خلال تلك اللحظات المرعبة.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 33 عاما إلى الأهلي السعودي في موسم 2023/24 قادما من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وقبل الانتقال إلى الدوري السعودي "روشن" حصد محرز لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 3 مرات، دوري المجتمع الإنجليزي في مناسبتين، لقب كأس اتحاد إنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

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لحظة تعرض رياض محرز وعائلته لإضطراب جوي



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pic.twitter.com/JSDAhZglmF — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_li5) February 2, 2025

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