كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على مودرن سبورت؟ (كوميك)

عارضة أزياء.. أبزر 10 معلومات عن حبيبة بن شرقي السابقة

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب مودرن سبورت أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل، هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 23 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة رقم 7 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي بثلاثية على مودرن سبورت، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على مودرن سبورت، بمطالعة الألبوم أعلاه: