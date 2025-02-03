ستوري النجوم.. احتفالات مصطفى محمد وصلاح.. ورسالة كهربا لإمام عاشور

عارضة أزياء.. أبزر 10 معلومات عن حبيبة بن شرقي السابقة

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على مودرن سبورت؟ (كوميك)

كتب - مصطفى الجريتلي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" عدد من المنشورات نجوم كرة القدم، عبر حساباتهم الشخصية:

نشر محمد صلاح صورًا من احتفالاته بتسجيل هدفين بمرمى بورنموث في الدوري الإنجليزي، كما نشر مصطفى محمد صورًا من تسجيله واحتفاله بالهدف الذي سجله لنانت في مرمى في مرمى ريمس بالدوري الفرنسي.

الإعلامي إبراهيم فايق نشر مقطع فيديو لمهارات لاعب برشلونة لامين يامال خلال مباراة وألافيس بالدوري الإسباني، مدونًا:" عيل قليل الأدب مبيحترمش حد".

وهنأ لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد الليبي محمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق إمام عاشور بفوزه بجائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي انتهت بفوزهم بثلاثية مقابل هدف وسجل إمام هدفين خلالها.

ونشر كذلك عمار حمدي لاعب زد مقطع فيديو من أدائه بتدريبات بدنية داخل صالة الحديد كما شارك لاعبو الأهلي مصطفى شوبير و عمر الساعي وكريم الدبيس صورًا من مشاركاتهم بمباراة مودرن سبورت، مشددين على أهمية الفوز، فيما نشر عصام الحضري صورة تجمعه بأحمد حسن.

اقرأ أيضًا:

بن شرقي يوجه رسالة لمحمود حسن تريزيجيه بعد انضمامه للأهلي

"كيد النسا".. متحدث الزمالك يوجه رسائل نارية إلى هؤلاء