بعد ظهورها مع صلاح ومرموش.. من هي سونيا جرجس؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت سونيا جرجس، ملكة جمال مصر السابقة، الاهتمام مجددًا بعد ظهورها برفقة النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قبيل مباراة فريقه ضد ليفربول.

حيث نشرت منذ أيام سونيا صورة لها مع مرموش عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، متمنية له التوفيق في مسيرته مع الفريق الجديد.

كما نشرت سونيا صورة أخرى داخل ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، مما أثار العديد من التساؤلات حول ارتباطها بهذا الظهور.

ولم يكن هذا اللقاء الأول لها مع لاعبي كرة القدم المصريين، إذ سبق لها الظهور مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، حيث عبّرت عن سعادتها بلقائه مجددًا، مما زاد من اهتمام الجمهور بها.

سونيا جرجس، التي تحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، وُلدت في مصر قبل أن تنتقل للعيش في إيطاليا لمدة 21 عامًا.

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2020 بعد فوزها في مسابقة "ميس إيليت".

وتهتم سونيا بمتابعة نشاطها على "إنستجرام"، حيث يتابعها أكثر من 73 ألف شخص.

اقرأ أيضًا:

"رباعي الأهلي وثنائي الزمالك".. نجوم الرياضة المصرية مع رامز جلال في رمضان