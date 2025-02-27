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مدرب حراس منتخب مصر السابق يعلن وفاة شقيقه

01:02 ص الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني
  • عرض 12 صورة
    الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب
  • عرض 12 صورة
    أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني
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كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد ناجي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، منذ قليل وفاة شقيقه، من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "فيس بوك".

ونشر ناجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لله ما أعطى ولله ما أخذ، أخويا محمود إلى جوار ربه، الدفنة والعزاء بعد صلاة الظهر في كفر الدوار، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويتولى أحمد ناجي حاليا، منصب المشرف على حراس المرمى في قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأهلي.

وسبق لناجي تولي تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عدد من المدربين أبرزهم البرتغالي مانويل جوزيه، بالإضافة إلى عمله كمدرب لحراس مرمى منتخب مصر مع الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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أحمد ناجي منتخب مصر وفاة شقيق أحمد ناجي مدرب منتخب مصر النادي الأهلي
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