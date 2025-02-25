بقميص الأهلي..لاعب ياباني يزور الأهرامات ويشاهد الدوري المصري (صور)

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي والزمالك في القمة؟

كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية زيارة المؤثر الياباني، تاييو كيمورا، لمصر ومشاهدة مباراة بالدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعب السابق على زيارة الأهرامات مرتديا قميص النادي الأهلي المصري، بجانب عدد من المعالم.

ونشر الياباني عدد من الصور التي التقطها في الأهرامات ومباراة الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلق: "مرحبا بمصر".

ويملك تاييو كيمورا 2 مليون متابع على حسابه بمنصة إنستجرام، و673 ألف متابع على يوتيوب.

اقرأ أيضًا:

عودة لاعب وغياب آخر.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

"عادت من الاعتزال ولقبت بشيكا".. مصراوي يحاور اللاعبة إسراء بعد صعودها للدوري السعودي الممتاز