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بقميص الأهلي..لاعب ياباني يزور الأهرامات ويشاهد الدوري المصري (صور)

06:34 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا في الأهرامات (1)
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا يزو معالم مصر (1)
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا في الأهرامات (4)
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا مع انيستا وسيلفا
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا يحضر مباراة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا في الأهرامات (3)
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا يزو معالم مصر (2)
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا يزو معالم مصر (3)
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا مع بوتشيتينو وفينجر
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا مع بيرلو
  • عرض 12 صورة
    تاييو كيمورا مع تيري هنري
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كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية زيارة المؤثر الياباني، تاييو كيمورا، لمصر ومشاهدة مباراة بالدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعب السابق على زيارة الأهرامات مرتديا قميص النادي الأهلي المصري، بجانب عدد من المعالم.

ونشر الياباني عدد من الصور التي التقطها في الأهرامات ومباراة الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلق: "مرحبا بمصر".

ويملك تاييو كيمورا 2 مليون متابع على حسابه بمنصة إنستجرام، و673 ألف متابع على يوتيوب.

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